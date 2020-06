Blitz: Jason Statham poliziotto violento alla caccia di un serial killer

News Cinema

L'inglese Statham, uno dei grandi nomi del cinema d'azione contemporaneo, è protagonista di questo thriller diretto nel 2011 da Elliott Lester che porta al cinema un romanzo di Ken Bruen

Diretto nel 2011 da Elliott Lester, Blitz è un ruvido thriller d'azione che porta al cinema il romanzo omonimo dello scrittore Ken Bruen, affidando il ruolo del protagonista, Tom Brant, a uno dei più amati interpreti action di questi anni: Jason Statham.

Blitz: la trama del film

Un serial killer sta prendendo di mira agenti di polizia nella zona sud-est di Londra. Affamato di notorietà l'assassino, soprannominato Blitz, si mette in contatto con un noto reporter, Harlod Dunlop, dichiarando di non avere intenzione di interrompere il suo spietato gioco e di voler continuare a dare la caccia agli agenti di polizia in servizio.

In questo clima di panico e di tensione, sulle tracce di Blitz si mette l’ispettore Tom Brant, il ruvido sergente della polizia dai metodi poco ortodossi e dalla violenza facile. Brant farà squadra con un nuovo arrivato nel suo distretto, il sergente Porter Brant, incaricato di coordinare le indagini su Blitz ma guardato con sospetto e preso in giro dagli altri poliziotti per la sua dichiarata omosessualità, cui Brant però darà tutto il suo sostegno.

Blitz: il trailer del film

Blitz: Trailer Ufficiale del Film

Ken Bruen, i libri e gli adattamenti

Blitz è tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore irlandese Ken Bruen, che in Italia è stato pubblicato nel 2002 da Casini. "Blitz" è il quarto dei romanzi che Bruen ha dedicato al personaggio di Tom Brant e del suo collega, l'ispettore capo James Roberts, che in totale al momento sono sette. Ad adattare il romanzo è stato lo sceneggiatore Nathan Parker, quello che nel 2009 era stato autore del copione del Moon di Duncan Jones, e che succesivamente ha scritto film come Equals di Drake Doremus e l'horror 2:22 - Il destino è già scritto.

Tra gli altri, numerosi libri scritti da Bruen vanno ricordati anche quelli che vedono protagonista un altro personaggio, l'ex poliziotto Jack Taylor. Ambientata a Galway, la serie di Jack Taylor è composta da nove romanzi: il primo, "Prima della notte" è valso a Bruen il Premio Shamus e una candidatura all'Edgar Award; il quinto, "Il prete" il Premio Barry per il miglior romanzo poliziesco britannico, il Grand prix de littérature policière e una seconda candidatura all'Edgar. Dalla serie di romanzi Jack Taylor è stata tratta un'omonima serie tv irlandese che in Italia è stata trasmessa da Giallo e che vede nel ruolo del protagonista Iain Glon.

Un altro dei romanzi di Bruen, "London Boulevard", pubblicato nel 2001 e non appartenente a nessuna serie, è diventato nel 2010 un film intitolato proprio London Boulevard, scritto e diretto da William Monahan e interpretato da Keira Knightley, Colin Farrell, David Thewlis e Ray Winstone.

Blitz: Jason Statham e il resto del cast

Al fianco di Statham, protagonista assoluto, il regista di Blitz Elliot Lester ha messo assieme un cast che riunisce alcuni dei nomi più importanti del cinema inglese di questi anni. Mark Rylance, protagonista di film di Spielberg come Il ponte delle spie, Il GGG e Ready Player One, è l'ispettore capo Bruce Roberts (che nei romanzi di Bruen si chiama però James); il Paddy Considine di Peaky Blinders è Porter Nash, e dal cast della popolare serie tv di Steven Knight arrivano anche Aiden Gillen (che interpreta il serial killer Blitz) e Ned Dennehy. Visti in Il trono di spade sono poi lo stesso Gillen, Ron Donachie e Joe Dempsie. David Morrissey è il giornalista Harold Dunlop mentre Luke Evans, che qui recita per la prima volta con Statham prima di diventare suo fratello nella serie di Fast & Furious, interpreta l'ispettore Craig Stokes.