Blindness - Cecità: tutto sul film con Julianne Moore bionda che racconta una strana pandemia

Trama e curiosità sul film di Fernando Meirelles Blindness - Cecità tratto dal libro di José Saramago e con protagonisti Julianne Moore e Mark Ruffalo.

Più che un thriller, Blindness - Cecità è un film di fantascienza distopica e la cronaca di un'epidemia che pian piano si diffonde, scatenando prima panico e poi una sorta di follia collettiva. Uscito nel 2008 e selezionato dal Festival di Cannes come titolo d'apertura, Blindness - Cecità è diretto dal regista brasiliano Fernando Meirelles e sceneggiato da Don McKellar. Come suggerisce il titolo a chi mastica un po’ di letteratura, il film è l’adattamento del celeberrimo romanzo di José Saramago Cecità, pubblicato nel 1995. Il copione lo segue fedelmente e racconta di una pandemia (appunto di cecità) che si scatena in una città imprecisata. Il primo contagiato è un automobilista fermo a un semaforo, poi si passa all'oculista che lo ha visitato e per non propagare il morbo il governo isola i malati in un ospedale abbandonato, ove si propaga il caos. A un certo punto il morbo si allarga all'intero pianeta. A capitanare il cast di Blindness - Cecità sono Mark Ruffalo, nei panni dell'oculista e Julianne Moore in quelli di sua moglie (che non viene colpita dalla cecità). Li affiancano Gael García Bernal, Danny Glover, Sandra Oh, Alice Braga.

Blindness - Cecità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Blindness - Cecità: il romanzo di José Saramago che ha ispirato il film

Lo scrittore portoghese e premio Nobel per la letteratura nel 1988 José Saramago (nato nel 1922 e morto nel 2010) ha scritto Cecità nel 1995. Nella versione originale il romanzo si intitolava Saggio sulla cecità, ma gli editori italiani hanno preferito modificarlo per renderlo più accattivante. La particolarità libro non è solo il suo svolgersi in un non tempo e in un non luogo, ma anche il fatto che i personaggi non hanno nomi. E’ solo il mestiere che fanno o una loro caratteristica fisica a definirli. Tutto ciò rende la loro vicenda universale. Caratteristica stilistica peculiare del libro è invece l'assenza dei due punti e delle virgolette prima dei dialoghi, preceduti solamente da una virgola. Quanto al significato della cecità di cui si parla, è chiaro che si identifica con l'indifferenza, che per Saramago era la malattia più grave delle nostre società. "Siamo diventati ciechi" - amava sottolineare - "perché abbiamo perso il senso di solidarietà". Come in un horror, i personaggi che si trovano confinati in un luogo, lentamente danno di matto, dimenticando proprio la solidarietà e pensando al proprio tornaconto personale.

Blindness - Cecità: alcune imprescindibili curiosità sul film