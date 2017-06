Blake Lively e Anna Kendrick nel thriller di Paul Feig A Simple Favor

Diciamocelo: il 2016 non è stato l’anno migliore del mondo per Paul Feig, che con il suo Ghostbusters in gonnella non ha ottenuto il successo augurato. In questo 2017 però il regista torna a sperare in un ampio consenso da parte del pubblico grazie a un thriller che ancora una volta si affida al talento di interpreti appatenente al gentil sesso: la canterina Anna Kendrick e la bellissima ammazza-squali Blake Lively.

Il film che le riunirà si intitola A Simple Favor ed è basto su una sceneggiatura scritta dallo stesso Feig a partire da un romanzo di Darcey Bell. La storia è quella di una mamma blogger di nome Stephanie rimasta vedova che abita in una boscosa zona del Connecticut e che trova un’amica in una donna in carriera di nome Emily che lavora a Manhattan e non ha molto tempo per occuparsi della famiglia. Un giorno Emily chiede a Stephanie di andare a prendere suo figlio a scuola, dopodiché scompare nel nulla. A Stephanie non resterà che mettersi a cercare la donna che ha portato un po’ di gioia nella sua vita, coinvolgendo tanto i suoi lettori quanto il marito di lei.

Di più non riveliamo sulla trama, e altro non sappiamo del film, di cui ignoriamo ad esempio l'inizio riprese.