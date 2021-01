Blade Runner: Jared Leto vorrebbe un nuovo film: "Mi manca Niader Wallace"

News Cinema

Jared Leto, che in Blade Runner 2049 era Niader Wallace, ha nostalgia del suo personaggio. Può sperare in un prequel o sequel del film di Denis Villeneuve?

Blade Runner 2049 è un gran bel film, peccato che al botteghino internazionale non abbia ottenuto i risultati sperati, e ciò ha dissuaso Denis Villeneuve dal proposito di rimettere immediatamente mano alla saga con un terzo film. Tuttavia c'è qualcuno che amerebbe moltissimo tornare nel mondo immaginato da Philip K. Dick ne Il cacciatore di androidi. Questo qualcuno è Jared Leto, che ha immensa nostalgia del personaggio impersonato nel film del regista canadese. Parliamo dello scienziato Niader Wallace, successore del Dottor Tyrell (ucciso dal Roy Batty di Rutger Hauer in Blade Runner) e capo della Wallace Corporation, che crea replicanti obbedienti e controllabili.

L'attore ha espresso il suo desiderio di farlo rivivere nel corso di un'intervista sul canale Youtube Jake's Take, dicendo: "Dovete sapere che ogni volta che interpreto un personaggio, non so se dipenda dal fatto che lavoro in maniera molto meticolosa cercando di andare in profondità e impiegando tempo ed energia, una volta che ho finito, un po’ mi manca. E comunque fai tutto questo lavoro, e quindi sarebbe bello tornare ad esplorare dei personaggi. Per esempio Niader Wallace di Blade Runner. Mi piacerebbe riprendere quella parte, magari in un prequel".

Jared Leto sarà pure un attore amato e famosissimo, ma al momento un seguito di Blade Runner 2049 sembra poco probabile. Circa un anno fa, Denis Villeneuve aveva ammesso che non gli sarebbe dispiaciuto fare un nuovo salto nell'universo di Blade Runner, ma che avrebbe preferito narrare una storia autonoma, "qualcosa di non collegato ai film precedenti". Inoltre bisogna considerare il fatto che di Wallace si è già raccontato nel primo dei tre cortometraggi legati al franchise annunciati e autorizzati dallo stesso Villeneuve nel 2017. 2036: Nexus Dawn di Luke Scott, mostrava infatti l'ascesa al potere di Wallace, che acquistava ciò che restava della Tyrell Corporation e che era impersonato sempre da Leto. Oltretutto Jared, nella sua dichiarazione, parla di prequel, il che rende il progetto ancora più improbabile. Infine bisogna considerare il fatto che il buon Denis per adesso ha in testa un altro universo fantascientifico: quello di Dune.

Leggi anche Blade Runner 2049, la sfida della luce di Roger Deakins per il difficile sequel del film