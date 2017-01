Blade Runner 2049: un replicante del primo film nel sequel?

Blade Runner 2049 arriverà anche sui nostri schermi tra pochi mesi, a ottobre, ma è indubbio che Denis Villeneuve e i suoi collaboratori avranno un bel da fare da qui ad allora per tenere sotto controllo voci più o meno infondate sull'atteso sequel.

Dopo il suggestivo annoucement trailer, si torna a parlare del film perché alcune voci, nate da "rivelazioni esclusive" fatte da una fonte vicina alla produzione al sito TheTerminatorFans.com, parlano del probabile ritorno di uno dei replicanti originali della pellicola di Ridley Scott, ovviamente riportato agli antichi splendori - i replicanti, beati loro, non invecchiano - con la magia del digitale.

Di chi si tratterebbe, se del Roy Batty di Rutger Hauer rigenerato, della Rachael di Sean Young o della Pris di Daryl Hannah, non è dato sapere, ma certo sarebbe bello rivedere un altro volto familiare, oltre a quello del Rick Deckard di Harrison Ford, non sappiamo ancora a quale stadio della sua esistenza. A dire il vero noi speriamo in una sorpresa, che non sia uno spoiler.