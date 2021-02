Blade Runner 2049: Jared Leto svela un segreto su Harrison Ford

News Cinema

In un'intervista su GQ, Jared Leto ha rivelato qualcosa riguardo alla sua esperienza sul set di Blade Runner 2049... e un segreto sul "burbero" Harrison Ford.

Intervistato da GQ, Jared Leto, che prossimamente vedremo di nuovo come Joker in un cammeo di Justice League Snyder Cut, è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Blade Runner 2049, nei panni dell'enigmatico industriale e demiurgo Niander Wallace. Nella conversazione Jared Leto ha rivelato un segreto, ma se state pensando che si tratti dell'identità di Deckard, sul suo essere o meno un replicante, ci siete soltanto andati vicino. In effetti Leto racconta che si è dovuto dare una risposta inequivocabile per poter interpretare una determinata scena, ma che il regista Denis Villeneuve lo ha spinto a decidere per conto suo: Jared ha quindi recitato la sequenza con una risposta chiara in mente, decisa da lui stesso e che non ritiene sia il caso di divulgare, dato che è una risposta arbitraria! Il segreto è un altro...



Blade Runner 2049, Jared Leto racconta un Harrison Ford commosso

Il segreto rivelato da Jared Leto nell'intervista con GQ è in effetti un altro: Harrison Ford non è così burbero e sarcastico come finge di essere pubblicamente. Proprio nel giorno in cui la sequenza in questione è stata girata, è successo qualcosa... lasciamo parlare Leto.

Abbiamo finito la scena. Una lunga giornata di riprese. Molto intensa... l'abbiamo rifatta un po' di volte. Abbiamo finito e l'aiuto regista mi ha trascinato in disparte. Mentre me ne sto lì da solo, qualcuno viene da me, mi avvolge con le braccia, mi dà quest'abbraccio enorme. Un abbraccio molto emozionato... avevo la sensazione che ci fossero anche delle lacrime. Era Harrison Ford. È stato un momento speciale e bellissimo. Credo che abbia dato qualcosa di molto speciale in quella scena e sono stato felice di essere lì con lui, mentre creava un momento così grandioso sullo schermo.

Non sappiamo se Harrison Ford avesse approfittato della simulata cecità di Leto in Blade Runner 2049 (tramite apposite lenti a contatto), per lasciar andare, almeno per una volta, la sua maschera di duro ironico, asciutto e strafottente. Una facciata scelta con ogni probabilità per coprire una forma di timidezza patologica nel trattare col prossimo, come Ford stesso ha ammesso in alcune rare occasioni di trasparenza su una vita privata da sempre molto "privata" e sfuggente.