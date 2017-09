Blade Runner 2049: Jared Leto nel corto Nexus 2036, sottotitolato in italiano

Le settimane che ci separano dal 5 ottobre, giorno in cui Blade Runner 2049 arriverà in sala, saranno allietate da una bella iniziativa promozionale: tre cortometraggi che serviranno a legare le vicende del Blade Runner del 1982, ambientato nel 2019, a quelle del sequel ambientate appunto trent'anni dopo. In questo primo corto, intitolato Nexus: 2036 (sottotitolato in italiano), diretto da Luke Scott, facciamo la conoscenza di Wallace, l'inventore dei nuovi replicanti Nexus 9, portato sullo schermo da un distante e inquietante Jared Leto. Nel breve film, introdotto dal regista Denis Villeneuve, una commissione fa presente a Wallace che non si possono più realizzare replicanti, ma l'uomo dà a tutti i presenti una drastica dimostrazione di quanto i suoi modelli siano più affidabili e totalmente privi di libero arbitrio. Sarà vero?