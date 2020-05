Blade: la prima immagine di Mahershala Ali supereroe per la Marvel

News Cinema

L'attore due volte premio Oscar Mahershala Ali posta sul suo account Instagram un disegno che lo vede ritratto con le sembianze del supereroe Blade della Marvel.

Attraverso il suo account Instagram, Mahershala Ali ha postato la prima immagine che lo ritrae come il cacciatore di vampiri Blade. Al Comic Con di San Diego dello scorso anno fu annunciato che l'attore sarebbe stato il nuovo interprete del personaggio Marvel, portato sullo schermo da Wesley Snipes in Blade (1998), Blade II (2002) e Blade: Trinity (2004). Mahershala Ali è un attore dramamtico di riconosciuto talento che abbiamo apprezzato nella terza stagione di True Detective, in Moonlight e Green Book, due titoli questi ultimi che gli hanno portato entrambi un premio Oscar come miglior attore non protagonista.

Stando a quando dice Kevin Feige, il boss della Marvel, è stato proprio Ali a fargli una telefonata per dirgli che se avessero fatto un reboot di Blade, lui sarebbe stato interessato alla parte del protagonista.

Non vedremo il nuovo film di Blade prima del 2023, quando il Marvel Cinematic Universe entrerà nella fase 5, ma non sarà in ogni caso la prima volta dell'attore con la Marvel. Ali ha interpretato il personaggio di Stokes in sei episodi della serie Luke Cage, mentre il mondo dei fumetti l'ha visto da vicino quando ha dato la voce allo zio Aaron in Spider-Man: Un nuovo universo, film Sony vincitore di un Oscar come miglior film d'animazione.

Qui sotto l'immagine postata da Mahershala Ali su Instagram, un disegno che lo ritrae come il nuovo Blade.