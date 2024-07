Blade, Kevin Feige medita sul divieto ai minori e spiega i ritardi

News Cinema

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios ora impegnato a promuovere Deadpool & Wolverine, ha risposto a qualche domanda riguardante il progetto di Blade, più volte rimandato. Sarà vietato ai minori? Perché tutti questi ripensamenti?

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, si sta godendo l'accoglienza a Deadpool & Wolverine (dal 24 luglio nei nostri cinema), ma come sempre col Marvel Cinematic Universe bisogna pianificare e guardare al futuro: glielo ha ricordato il giornalista di BlackTree TV, quando gli ha domandato del destino del progetto Blade con Mahershala Ali, annunciato nel 2019 e al momento collocato in sala nel novembre 2025, dopo vari slittamenti. Si procede... e il film potrebbe essere persino vietato ai minori. Leggi anche Blade, Mia Goth sui ritardi della produzione Marvel: "Vogliono un grande film"

Blade: "Dobbiamo fare il film giusto", parola di Kevin Feige

In cerca di regista dopo molte defezioni, vittima di un avvicendamento frenetico di sceneggiatori negli anni, forte di un unico punto fermo: il suo interprete premio Oscar Mahershala Ali, che attende di interpretare il nuovo Blade per i Marvel Studios, nell'ambito del loro Marvel Cinematic Universe. Le riprese devono giocoforza partire entro la fine dell'anno, per rispettare quella data d'uscita, ma Feige si mostra tranquillo: "Negli ultimi due anni, mentre cercavamo di trovare la quadra per il film, la cosa più importante per noi è sempre stata prenderci i nostri tempi e assicurarci che stiamo facendo il giusto film di Blade." L'annunciato successo di Deadpool & Wolverine, che potrebbe superare negli USA i 160 milioni di dollari al primo weekend, potrebbe persino sbloccare i contenuti del film, senza avere più timore di abbracciare il "Restricted", cioè il divieto ai minori di 17 anni, concedendosi scene più forti. Feige dice: "Ci sono stati diversi grandiosi film di Blade anni fa, ed erano tutti vietati. Quindi penso sia una cosa, un po' come per Deadpool, che fa parte del personaggio di Blade."

Kevin parla della trilogia interpretata da Wesley Snipes, che ha vestito i panni del cupo eroe in Blade (1998) di Stephen Norrington, Blade II (2002) di Guillermo del Toro e Blade: Trinity (2004) di David S. Goyer, per la New Line Cinema, quando ancora la Marvel non gestiva le produzioni cinematografiche direttamente.