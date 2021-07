Blade: il reboot con Mahershala Ali ha trovato il suo regista!

News Cinema

La Marvel ha finalmente affidato a un regista la nuova versione cinematografica di Blade, che vedrà Mahershala Ali nel ruolo del celeberrimo cacciatore di vampiri. Il prescelto è Bassam Tariq.

Finalmente il nuovo Blade ha un regista. Il cinecomic Marvel che vede protagonista il cacciatore di vampiri già portato sullo schermo da Wesley Snipes in Blade, Blade II e Blade: Trinity, sarà diretto da Bassam Tariq, autore del film con Riz Ahmed Mogul Mowgli. Tariq deve ancora firmare il contratto, ma probabilmente ciò avverrà, e si porrà quindi fine a una ricerca che dura da parecchio tempo e che ha visto lo studio prendere in esame una miriade di candidati.

Protagonista del reboot di Blade è, come sappiamo, il magnifico Mahershala Ali, che ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista tanto per Moonlight quanto per Green Book. L'attore, che abbiamo davvero apprezzato nella terza stagione di True Detective, in cui interpretava lo stesso personaggio da giovane uomo, uomo maturo e uomo anziano, è felicissimo di poter essere l'interprete principale del film. Del resto è stato lui a telefonare al boss dei Marvel Studios Kevin Feige chiedendogli di essere preso in considerazione per il ruolo.

Come scrive Deadline, che è la fonte della nostra notizia, Bassam Tariq è la sesta persona di razza non caucasica a dirigere un film Marvel dopo Ryan Coogler, Chloé Zhao, Destin Cretton, Taika Waititi e Nia DaCosta, che sarà alla guida del sequel di Captain Marvel.

Il personaggio di Blade alias Eric Brooks è nato del 1973. Figlio di un vampiro e un'umana, è stato protagonista di una serie tv del 2006. E’ forte, resistente e veloce, e ha preso tutti i punti di forza dei vampiri, a cominciare dall'immortalità.