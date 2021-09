Blacklight: Liam Neeson pronto a sparare nella prima foto del thriller d’azione

News Cinema

E’ arrivata la prima immagine di scena di Blacklight, il thriller d'azione con protagonista Liam Neeson, che torna a collaborare con il regista Mark Williams e a risolvere problemi... con le cattive.

E’ arrivata la prima fotografia di Liam Neeson in un film che, naturalmente, appartiene al genere thriller d'azione e nella quale il nostro fa la faccia che da un po’ gli riesce meglio al cinema: quella da duro. L'action in questione si intitola Blacklight e le riprese sono cominciate a novembre 2020 in Australia. L'arrivo in sala è previsto, almeno negli USA, l'11 febbraio del 2022.

Blacklight porta la firma di Mark Williams, che ha già diretto Liam Neeson in Honest Thief, un altro thriller d'azione. Stavolta l'attore si trova a interpretare un agente dell'FBI in pensione che aiuta gli agenti sotto copertura e che, mentre tira fuori dai guai un ex collega, scopre una congiura all'interno dei suoi ranghi.

In questo periodo Liam Neeson è molto indaffarato. Lo vedremo nei panni di un killer in Memory, remake di un film belga, e anche nel thriller Retribution, rifacimento del film spagnolo Desconocido - Resa dei conti. Nella filmografia recente dell'attore, anche The Marksman e l'avventuroso The Ice Road, che trovate su Netflix.