Blackbird: il trailer del film in cui Susan Sarandon dà l’ultimo saluto alla famiglia

In Blackbird, di cui è appena stato diffuso il trailer, Susan Sarandon è una donna malata che decide di congedarsi dalla vita e chiama a raccolta i familiari. Nel cast, Kate Winslet e Sam Neill.

Cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché, quando vedrete Blackbird, vi commuoverete non poco, dopo aver ammirato le performance del cast all star del film. La protagonista è Susan Sarandon, che interpreta una donna affetta da SLA che decide di togliersi la vita per non di iniziare un cammino di sofferenza fisica ed emotiva. Prima di compiere il gesto fatale, riunisce la sua numerosa famiglia nella casa sulla spiaggia dove abita insieme al marito. In Blackbird recitano anche Sam Neill, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Rainn Wilson, Bex Taylor-Klaus e Lindsay Duncan. Li vediamo tutti nel trailer, che è appena stato diffuso.

Blackbird è diretto da Roger Michell, che ci ha fatto svagare con Notting Hill, ma che sa anche toccare corde drammatiche (come dimostrano L'amore fatale e The Mother), nonché agrodolci (per esempio ne Le Week-end).

Ecco la sinossi ufficiale di Blackbird, che uscirà in alcune sale e on demand il prossimo 18 settembre.

Lily (Susan Sarandon) e Paul (Sam Neill) riuniscono i loro cari dopo che Lily decide di concludere a modo suo la sua lunga battaglia con la SLA. La coppia ha in programma un amorevole weekend con tanto di tradizioni festive, ma l'atmosfera si fa tesa quando emergono questioni irrisolte fra Lily e le sue figlie Jennifer (Kate Winslet) e Anna (Mia Wasikowska). All’addio collettivo partecipano il genero di Lily (Rainn Wilson), la sua amica di una vita (Lindsay Duncan), il compagno della figlia (Bex Taylor-Klaus) e il nipote (Anson Boon). La storia di Lily è di speranza, amore e celebrazione della vita.