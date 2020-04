Black Widow uscirà a novembre, Artemis Fowl finisce invece su Disney+

News Cinema

Altro "terremoto"nelle usciteDisney/Marvel, ecco l'elenco completo nelle nuove date.

Continua purtroppo il numero di lungometraggi la cui uscita è stata posticipata a causa della pandemia di Coronavirus e della conseguente chiusura delle sale cinematografiche nei maggiori mercati internazionali.

La Disney/Marvel ha deciso prima di tutto di posticipare Black Widow al prossimo 6 novembre. Il cinecomic con protagonista Scarlett Johansson prende così il posto di Gli Eterni, che uscirà adesso il12 febbraio 2021.

Anche gli altri progetti della major scivolano avanti nel tempo: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings arriverà nelle sale il 7 maggio del prossimo anno, seguito il 5 novembre da Doctor Strange and the Multiverse of Madness; Thor: Love and Thunder è stato riposizionato al 18 febbraio 2022, mentre Captain Marvel 2 lo seguirà al cinema l’8 luglio. L’unico progetto ad aver mantenuto la propria data è Black Panther 2, che vedremo a partire dall’8 maggio 2022.

L’altra grossa sorpresa che la Disney nella giornata di oggi ci ha riservato riguarda Artemis Fowl: il film diretto da Kenneth Branagh invece non vedrà più le sale cinematografiche ma verrà piazzato direttamente su Disney+. Ricordiamo poi che Mulan è stato posticipato al 24 luglio di quest’anno, mentre Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt lo vedremo addirittura il 30 luglio del prossimo anno! Infine anche l’uscita di Free Guy con Ryan Reynolds è stata riposizionata da quest’estate all’11 dicembre, in modo da assicurarsi una buona fetta del boxoffice natalizio. Quando probabilmente ci sarà un gran bisogno di svago e buon umore…