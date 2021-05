Black Widow, una nuova clip di pura adrenalina con Scarlett Johansson

News Cinema

Black Widow finalmente si avvicina, e si mostra con una nuova sequenza action che vuole dare del filo da torcere al Tom Cruise dei Mission: Impossible. Allacciamo le cinture.

Il 9 luglio arriverà finalmente nelle sale Black Widow con Scarlett Johansson alias Natasha Romanoff, dopo un anno di rinvii, ed è giunto il momento di andare oltre il trailer e gustarci una clip adrenalinica: nella sequenza Natasha e la sua collega quasi-sorella Yelena (Florence Pugh), un'altra "black widow", hanno la meglio di una minaccia su due ruote, mentre Natasha guida come può e Yelena ha qualcosa da ridire sul... modus operandi per liberarsi dell'inseguitrice. Ricordiamo che Black Widow è un prequel delle vicende narrate finora riguardanti Natasha, anzi ne costituisce di fatto un'origin story, diretta da Cate Shortland, già regista di Lore e Berlin Syndrome.

Nella sequenza si respira un'atmosfera europea molto alla Mission: Impossibile, e d'altronde il sottogenere di questo capitolo del Marvel Cinematic Universe è a pieno titolo lo spionaggio. Oltre alle evoluzioni di Tom Cruise, si pensa alla stessa guida spericolata di Scarlett nel Lucy di Luc Besson...

