Black Widow: tre candidature all'Oscar 2020 nel nuovo trailer del cinecomic Marvel

Sono le due della protagonista Scarlett Johansson, più quella di Florence Pugh, che nel film è Yelena Belova.

Solo poche ore dopo l'annuncio ufficiale delle candidature ai premi Oscar 2020, tra le quali ci sono le due ottenute da Scatlett Johansson per Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit, e quella avuta da Florence Pugh per Piccole donne, la Marvel fa debuttare online un nuovo trailer di Black Widow. Un cinecomic che, guarda un po', vede proprio protagonista la Johansson e nel cast la presenza - oltre a quella di David Harbour (che fa Red Star, corrispettivo di Captain America ma in versione socialismo reale) e Rachel Weisz - della stessa Pugh.

Un caso? Non credo.

Black Widow è lo stand alone dedicato all'omonimo personaggio, noto anche come Natasha Romanoff, letale spia sovietica a lungo nemica degli Avengers prima di diventare una loro fedele amica e alleata, che nel MarvelVerse vediamo muoversi, interpretata dalla Johansson, fin dai tempi di Iron Man 2, nel 2010.

Diretto da Cate Shortland, il film racconta di una Natasha che, rimasta sola dopo gli eventi di Captain America: Civil War, si trova costretta ad affrontare una minaccia proveniente dal suo passato, spalleggiata proprio dal personaggio di Florence Pugh, quello di Yelena Belova, un altra super-spia russa che per Natasha è come una sorella. Appuntamento nei cinema italiani previsto per il prossimo 29 aprile.

