Black Widow tiene la vetta al boxoffice italiano del weekend, I Croods 2 insegue

Black Widow resiste al botteghino italiano del weekend, il secondo posto è invece per il film animato I Croods 2, targato DreamWorks Animation.

Almeno qui in Italia, Black Widow con Scarlett Johansson al boxoffice italiano del weekend non ha risentito della brusca e inaspettata frenata al botteghino americano: da noi ha incassato infatti altri 868.000 euro, raggiungendo i 3.618.000 di totale provvisorio e quindi confermandosi come il film più visto in Italia dalla riapertura delle sale. Nel mondo intero il cinecomic di Cate Shortland, ritorno al cinema del Marvel Cinematic Universe, attualmente viaggia sui 232 milioni di dollari, ancora pochi però per coprire il suo budget di 200 (anche se è partito benissimo su Disney+).

Gradita nuova entrata al secondo posto: è l'atteso sequel di animazione I Croods 2: Una nuova era, targato DreamWorks Animation. La preistoria umoristica, che vede questa volta l'un contro l'altro armati tradizione e progresso, ha portato a casa 745.000 euro in cinque giorni (616 solo nel weekend): un buon risultato per un film che ha saputo sorprendere. Pur uscito in condizioni difficilissime mesi fa negli States, al momento ha raggiunto i 191.250.000 di dollari d'incasso internazionale, su un budget di 65. Bel colpo!