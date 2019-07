Black Widow, Scarlett Johansson rivela tre ispirazioni per il suo assolo della Fase 4

News Cinema

Il film prequel si ispira a tre famosi lungometraggi: spetta ai fan pensare al modo in cui ciò avvenga...

Dell'annunciata fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sappiamo che Black Widow sarà il primo tassello, già in corso di riprese, per l'interpretazione ovviamente di Scarlett Johansson e la regia di Cate Shortland. Per ora non si sa molto del lungometraggio, se non che si tratta di un prequel (non potrebbe essere altrimenti per evidenti ragioni) ambientato durante la formazione di Natasha nel KGB. Chiacchierando con MTV News, Scarlett Johansson ha definito così tre delle fonti d'ispirazione per quello che andremo a vedere.

"E' parecchio crudo, ma anche sorprendente. E' un po' in un genere a sè stante, credo. Abbiamo discusso di alcuni film di riferimento, per esempio Il fuggitivo, abbiamo parlato di Logan, abbiamo discusso di Terminator 2..."

Questi tre lungometraggi hanno in comune una caccia svolta da personaggi molto competenti e pericolosi ai danni di un altro personaggio, comunque abbastanza pieno di risorse da non farsi raggiungere troppo facilmente. Staremo a vedere. Ricordiamo che nel cast di Black Widow sono al momento inclusi anche Florence Pugh nei panni dell'antagonista di Natasha, nonché David Harbour e Rachel Weisz.