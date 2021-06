Black Widow, Scarlett Johansson: "Lascio il MCU col botto"

News Cinema

Scarlett Johansson in un talk show riflette sui suoi dieci anni trascorsi nel Marvel Cinematic Universe e parla del suo addio, Black Widow, tra poco in sala.

Manca poco all'uscita di Black Widow con Scarlett Johansson per l'ultima volta nei panni di Natasha Romanoff, al cinema dal 7 luglio e su Disney+ in Accesso VIP dal 9: prequel alla sua dipartita in Avengers Endgame, Black Widow rappresenta il commiato di Scarlett dal Marvel Cinematic Universe, un passo importante e simbolico, tanto che la star si può definire quasi coautrice del film di Cate Shortland, essendone stata inoltre executive producer. In veste di interprete e corresponsabile del lungometraggio, la Johansson ospite di Good Morning America si è guardata alle spalle e ha riflettuto su quest'ultimo decennio.

È agrodolce. Il mio decennio di lavoro con la famiglia Marvel è stato incredibile. Mi mancherà non rivederla ogni 18 mesi o ogni due anni, erano appuntamenti fissi ai quali non vedevo l'ora di presentarmi. Ma mi sento molto fiera di questo film, penso che sia grandioso uscire col botto. Questo film è così diverso da ogni altro film Marvel che ho fatto finora, quindi sì... direi che è un momento agrodolce.