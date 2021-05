Black Widow: Scarlett Johansson ci ricorda che ancora non conosciamo la storia di Natasha Romanoff

News Cinema

In un nuovo video, la Marvel ci ricorda che l'uscita di Black Widow si avvicina.

Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, ma ci stiamo avvicinando. La data di uscita di Black Widow, al cinema e contemporaneamente in streaming su Disney+ (con Accesso Vip a pagamento), è il 9 luglio 2021. La storyline del Marvel Cinematic Universe è si era interrotta al cinema dopo gli eventi di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home. L'abbiamo ripresa parallelamente con le serie WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier e siamo in attesa di vedere quella dedicata a Loki, al debutto sulla piattaforma domestica l'11 giugno. Con Black Widow torneremo a viverla in un film, nonostante si tratti di prequel.

A tal proposito, in una nuova featurette diffusa dai Marvel Studios, la protagonista Scarlett Johansson si rivolge a noi in prima per ricordarci il percorso eroico del suo personaggio nei film precedenti rimarcando quanto ancora non conosciamo di Natasha Romanoff, ex assassina del KGB, agente dello SHIELD e Avenger. Sarà proprio la storia di Black Widow a colmare questa lacuna.

Qui sotto il nuovo video con Scarlett Johansson.