Black Widow: rivelato il primo poster del film con Scarlett Johansson

Nell'artwork compaiono anche i volti degli altri personaggi, tra cui David Harbour.

Non rimarrà come poster ufficiale del film, ma è ufficialmente il primo lavoro di concept art sul personaggio che ci svela molte cose (nuova divisa, nuova acconciatura, aspetto dei comprimari...). Black Widow è il film prequel sulla storia dell'Avenger interpretata da Scarlett Johansson apparsa per la prima volta in Iron Man 2 e uscirà in sala nel maggio del 2020. Il film sarà il primo della Phase 4 del Marvel Cinematic Universe e dovrebbe essere soltanto una storia a sé sulle origini di Natasha Romanoff e del programma sovietico Black Widow degli anni 80, volto a creare delle super agenti assassine. Ciò che accade dopo il reclutamento di Natasha nello SH.I.E.L.D. lo abbiamo visto nei vari film degli Avengers in cui è apparsa, mentre qui la vedremo alle "prime armi" e alle prese con un nemico di nome Taskmaster (non si conosce il nome dell'attore che lo interpreta). Nel cast del film, come vediamo nell'artwork qui sotto disegnato da Andy Park e svelato in occasione del D23 Expo, ci sono anche David Harbour, Rachel Weisz e Florence Pugh.