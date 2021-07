Black Widow: Red Guardian e Captain America, è successo davvero? [SPOILER]

News Cinema

IncalzatO sulla verità dietro a un episodio raccontato da Red Guardian in Black Widow e riguardante Captain America, l'attore David Harbour ha detto la sua... voi ci credete? Cosa non torna?

Nell'ambito del Marvel Cinematic Universe, ogni battuta può diventare oggetto di teorie per i fan: a maggior ragione accade se in una scena di Black Widow, en passant, il personaggio di Red Guardian alias David Harbour dice di essersi scontrato con Captain America negli anni Ottanta, chiedendo a Natasha / Scarlett Johansson se Steve Rogers glielo abbia mai raccontato. Ora, c'è un evidente problema: sappiamo che Rogers è rimasto ibernato per 70 anni fino al primo decennio del Duemila, quando si è risvegliato, al termine di Captain America: Il primo vendicatore (2011). Ergo, Alexei Shostakov la sta sparando grossa... e non sarebbe una sorpresa, visto il personaggio. Inverse tuttavia non ha accettato la semplice spiegazione e ha chiesto lumi direttamente a David Harbour, che ha così risposto:

Secondo me le cose che dice sono al 100% vere! Parte del divertimento nell'interpretare Alexei è che non t'interessa più la realtà dei fatti, perché lui nemmeno sa di mentire. A volte come attore devi sapere come stanno realmente le cose, perché devi sapere se il tuo personaggio mente. Ma Alexei semplicemente crede che quel che dice sia vero. [...]

A volte le persone si convincono delle loro bugie a tal punto che, anche quando si trovano in faccia la realtà, non riescono ad elaborarla. Per loro non ha senso. Secondo me Alexei è un po' così. Vive in una realtà del tutto indipendente da quella che altre persone conoscono.

