Black Widow nel Regno Unito esce il 28 ottobre e non il 6 novembre: ci sono speranze anche per noi?

News Cinema

Il cinecomic con Scarlett Johansson che inaugura la fase 4 dell'MCU sarà a rischio spoiler per oltre una settimana.

Black Widow, come sappiamo, arriverà in USA il 6 novembre, come stabilito a causa dell'emergenza Coronavirus che ha imposto slittamenti e, in alcuni casi, uscite direttamente on demand senza passare dai cinema. In Gran Bretagna, invece, il cinecomic Marvel con protagonista Scarlett Johansson conquisterà le sale con 9 giorni di anticipo, precisamente il 28 ottobre. Questa pratica non è nuova ed è già capitato che il Regno Unito precedesse gli States con le sue avventure di supereroi, anche se ormai le major tendono sempre più al day-and-date per evitare spoiler, in particolare sui social. Va detto, però, che la nazione della Regina Elisabetta e di Boris Johnson non è ancora uscita dalla pandemia, anzi è piuttosto indietro rispetto ai suo ex compagni di Unione Europea, e quindi bisogna vedere se e quando gli spettatori potranno gustare nuovamente l'esperienza di un film in sala.

Se comunque lo spinoff degli Avengers nel quale Natasha Romanoff deve affrontare i suoi vecchi demoni delizierà il pubblico britannico prima di quello a stelle e strisce, saranno messe in atto una serie di misure per fare sì che la trama del film non venga svelata.

Diretto da Cate Shortland e interpretato anche da David Harbour, Florence Pugh, Rachel Weisz, O.T. Fagbenle e Ray Winstone, Black Widow rappresenta il primo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. La sua uscita USA era prevista per il 1 maggio, mentre in Italia, se non fosse sopraggiunto il Covid-19, sarebbe arrivato il 29 aprile. A questo punto la domanda è: anche noi, come il Regno Unito, anticiperemo il Nordamerica?