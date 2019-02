Black Widow, lo sceneggiatore è Ned Benson, la regia rimane a Cate Shortland

Dovrebbe essere Ned Benson a sceneggiare per la Marvel il film dedicato a Black Widow, interpretata da Scarlett Johansson. Benson è più famoso per aver firmato il curioso La scomparsa di Eleanor Rigby con James McAvoy e Jessica Chastain, un'opera divisa in tre lungometraggi, Lui, Lei e Loro, ciascuno dedicato a un punto di vista diverso sulla stessa vicenda. Supponiamo che in questo caso il lavoro sarà molto meno sperimentale.

Ribadita la regia di Black Widow invece a Cate Shortland, già autrice di Somersault, Lore e Berlin Syndrome. Non è ancora invece chiara la data d'uscita, sulla quale il boss Marvel Kevin Feige e i suoi collaboratori non si sono pronunciati. Si sa comunque che cronologicamente il racconto sarà un prequel rispetto alle vicende narrate nel primo Avengers.

I Marvel Studios stanno recuperando il terreno perduto sul fronte delle supereroine con l'imminente Captain Marvel (in sala il 6 marzo), sentendo il fiato sul collo di Wonder Woman 1984 della DC/Warner, in arrivo il 31 ottobre.



Captain Marvel: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD