Black Widow, la Disney punta ancora sul cinema

Rassicurazioni da parte della Disney: Black Widow con Scarlett Johansson per ora rimane confermato in sala a maggio, non sarà in streaming su Disney+. La situazione secondo il CEO Disney è monitorata costantemente.

Doveva arrivare in sala nel maggio 2020, ma al momento Black Widow, primo atto cinematografico della Fase 4 nel Marvel Cinematic Universe, è collocato nel maggio del 2021: le ultime decisioni Disney riguardanti film attesi come Soul, Mulan o Raya, spostati in streaming su Disney+, hanno spinto il CEO dell'azienda Bob Chapek a essere più esplicito sul destino del Black Widow con Scarlett Johansson, confermato in sala. Ecco le sue precise parole in una riunione per gli azionisti: Leggi anche Top Gun Maverick e A Quiet Place 2 rimangono al cinema

Consideriamo Black Widow ancora un'uscita cinematografica. [...] Osserveremo con molta attenzione la riapertura delle sale e l'atteggiamento dei consumatori verso il ritorno al cinema. [...] Porteremo alcuni film in sala, altri sull'Accesso Vip di Disney+, altri ancora direttamente sul servizio. È una questione di flessibilità, sterzeremo le nostre decisioni nel tempo, secondo gusti e necessità dei nostri abbonati.