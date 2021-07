Black Widow in vetta al boxoffice italiano e negli USA: ecco le cifre del nuovo record

News Cinema

Black Widow segna un nuovo record post-chiusure negli States al primo weekend, ma anche in Italia Scarlett Johansson si è difesa benissimo al botteghino... paragoniamo i numeri con un altro esordio, in tempi più facili. Secondo posto nostrano per La notte del giudizio per sempre.

Era abbastanza scontato che Black Widow, il ritorno del Marvel Cinematic Universe al cinema con Scarlett Johansson, segnasse un record post-riaperture nel primo fine settimana, al boxoffice italiano del weekend così come al botteghino USA. Quel che conta è però riflettere sulle cifre. Da noi il film di Cate Shortland è partito con 2.015.000 euro in cinque giorni, con media per sala di 1.890 euro per 743 schermi: la cifra da battere erano i 700.000 euro di The Conjuring 3, quindi missione più che compiuta. C'è da immaginare che avrebbe rastrellato anche qualcosa in più, se la domenica qui in Italia non avesse tenuto in casa le persone, causa finale degli Europei. Negli States invece, partendo con 80 milioni di dollari, ha superato di una decina il debutto di Fast & Furious 9 (nelle nostre sale dal 18 agosto). Al momento il lungometraggio che apre al cinema la Fase 4 del MCU ha totalizzato nel mondo finora 158 milioni di dollari.



Il box office completo del weekend

Black Widow, l'esito della partenza al botteghino e il paragone con Spider-Man: Far From Home di due anni fa

Per una volta è stato possibile sapere ufficialmente, almeno negli States, quanto abbia fruttato un film in streaming su Disney+ in Accesso VIP, cioè a pagamento extra non incluso nell'abbonamento: Black Widow ha portato nelle casse disneyane ben 60 milioni di dollari per la sua versione digitale, una cifra spaventosamente ragguardevole, se confrontata con quella raccolta nei cinema nordamericani. Il lungometraggio è stato realizzato con un budget di 200 milioni, quindi toccati e superati più o meno i 400 di introiti potrà andare in pari: un traguardo che a occhio sembra più che a portata di mano. Fast & Furious 9 al momento viaggia sui 542 milioni di dollari mondiali.

Tornando con la mente a due anni fa, in epoca pre-pandemica, come andò il marveliano Spider-Man: Far From Home, uscito nella stessa prima settimana di luglio? In Italia, sempre sui cinque giorni, incassò 5.283.000 euro (superando gli 11 alla fine della corsa). Negl USA debuttò con 92.500.000 di dollari. Balza all'occhio come negli USA la differenza tra i debutti dei due film non pesi come in Italia. Come parziale consolazione, tenendo presente il distanziamento obbligatorio e i posti di fatto dimezzati, tenuta in conto la finale degli Europei, il fatto che Black Widow si sia assestato qui su poco meno della metà dell'introito appare fisiologico. E lascia pensare che la voglia di cinema sia viva e vegeta.



Oltre Black Widow, gli altri incassi al boxoffice italiano del weekend

Al secondo posto del botteghino italiano del weekend troviamo un altro esordio: è il conclusivo (?) capitolo della saga thriller-distopica di The Purge, cioè La notte del giudizio per sempre, che parte con 195.000 euro.

Slitta dalla prima alla terza posizione la fantascienza condita di horror di A Quiet Place II con Emily Blunt: il film di John Krasinski ha incassato altri 63.400 euro, per un totale italiano di 764.200. Nel mondo siamo a quota 279 milioni di dollari per 60 di budget: bene così.

Scivola anche Peter Rabbit 2, dal secondo al quarto posto, registrando altri 57.500 euro: le avventure del coniglio inventato per le sue fiabe da Beatrix Potter totalizzano quindi da noi al momento 240.000 euro (e 139.400.000 dollari in tutto il mondo).

New entry in quinta posizione: è l'autoriale The Book of Vision di Carlo Hintermann, riflessione sulla medicina e sul rapporto con se stessi e il prossimo, per la produzione di Terrence Malick. Debutta con 51.700 euro.