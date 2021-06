Black Widow: immagini inedite del film con Scarlett Johansson in un Look Speciale!

News Cinema

Scarlett Johansson alias Black Widow ci presenta uno Special Look dedicato al film che inaugura la fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Nel video ci sono scene che non conoscevamo.

Manca ancora un po’ al 9 luglio, ma siete pronti per l'uscita di Black Widow, il film con protagonista Scarlett Johansson che segna l'inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe? Che lo siate o no, è arrivato per voi, e per noi, un video, o meglio un Look Speciale, presentato dalla stessa Scarlett, che svela immagini inedite del cinecomic.

"Ho vissuto molte vite, ma non voglio più fuggire dal passato" - dice Scarlett Johansson alias Black Widow all'inizio del Look Speciale, e queste parole ci confermano che è del passato di Natasha Romanoff che si parla, del suo training e dei suoi errori. Il film si colloca temporalmente dopo Captain America: Civil War ed è diretto da Cate Shortland. In Italia uscirà nelle sale e contemporaneamente in streaming su Disney+ in Accesso VIP. Accanto alla Johansson, recitano Florence Pugh (Yelena Belova), Rachel Weisz (Melina Vostokoff), David Harbour (Alexei Shostakov) e Oliver Ritchers, che fa la parte del villain Taskmaster. Li vediamo tutti nello Special Look. Del cast di Black Widow fanno parte infine O.T. Fagbenle (Mason) e Ray Winstone (Dreykov), per citare soltanto alcuni nomi