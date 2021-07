Black Widow, il ritorno al cinema del Marvel Cinematic Universe batterà Fast & Furious 9?

News Cinema

Gli analisti americani ragionano sulle proiezioni degli incassi al primo weekend: Black Widow potrebbe superare i 70 milioni negli USA registrati da Fast & Furious 9? E di quanto?

Domani 7 luglio sarà nelle nostre sale Black Widow con Scarlett Johansson, il ritorno al cinema del Marvel Cinematic Universe, a oltre un anno di distanza dall'originale data d'uscita, stravolta come il resto delle nostre vite dal Coronavirus. È difficile negarlo: il sostegno a un evento del genere sarà una cartina al tornasole per lo stato di salute dell'industria cinematografica, nonostante il film di Cate Shortland sia previsto dal 9 luglio anche in streaming su Disney+ in Accesso VIP. Se il periodo estivo in Italia storicamente impatta sugli incassi (ma va ricordato che nel 2019 si era riusciti almeno a ridurre la tendenza), negli Usa il discorso è diverso, e gli analisti sono già attivi nel porsi una domanda: Black Widow segnerà un nuovo record al primo weekend, dalla riapertura delle sale dopo la fase critica del Covid-19? Leggi anche Black Widow: recensione dell'assolo di Vedova Nera (e famiglia) tra sentimenti e spettacolo

Black Widow contro Fast & Furious 9: una battaglia simbolica