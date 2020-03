Black Widow: il final trailer del cinecomic Marvel con Scarlett Johansson

News Cinema

Il film debutterà negli USA il 1° maggio, in Italia era previsto per il 29 aprile: vedremo come si evolverà la situazione.

In Italia, prima del terremoto Coronavirus, era previsto nelle sale per il 29 aprile. Nei cinema americani, al momento, è confermato per il 1° maggio. Ci auguriamo tutti di poter vedere al più presto al cinema Black Widow, il cinecomic della Marvel di cui è protagonista Scarlett Johansson. Intanto, ci possiamo godere comodamente a casa nostra il final trailer di questo spin-off degli Avengers.

Rispetto agli altri film Marvel in cui è apparso il personaggio del titolo, che all'anagrafe fa Natasha Romanoff, Black Widow è un prequel che ne racconta vicende precedenti Avengers: Infinity War ma posteriori a quelle di Captain America: Civil War.

La trama racconta di una Romanoff che deve fare i conti col suo passato oscuro di spia, e con i legami personali che aveva reciso improvvisamente prima di unirsi agli Avengers per via di una pericolosa cospirazione, e con una forza che non si ferma di fronte a nulla pur di eliminarla.



Black Widow: Il Final Trailer Ufficiale del Film - HD

Oltre a Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, il cast del film vede protagonisti Florence Pugh in quelli della sua vecchia amica e collega Yelena Belova, David Harbour in quelli di Red Guardian (corrispettivo sovietico di Capitan America), e Rachel Weisz in quelli di Melina Vostokoff.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow rappresenta il primo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.