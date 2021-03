Black Widow, il CEO Disney torna sull'uscita del film in sala

News Cinema

Bob Chapek è tornato a parlare dell'uscita sempre rimandata di Black Widow: è collocato a maggio e tutti incrociamo le dita per la partenza cinematografica della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

In un'intervista a Bloomberg TV, il CEO della Disney Bob Chapek è tornato su un argomento spinoso: l'uscita in sala di Black Widow con Scarlett Johansson, cioè la partenza cinematografica della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, attualmente sempre collocata a maggio. La Disney ha spostato alcuni lavori in streaming su Disney+, ma naturalmente rinunciare agli incassi per opere di grande presa come un film dei Marvel Studios è un boccone amaro che nessuno vuole mandar giù, anche se i fan si consolano con la porzione casalinga della Fase 4, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier da oggi su Disney+. Al di là di supposizioni, di decisioni contestate e di strategie a lungo termine, con evidente onestà Chapek spiega come stanno le cose: si naviga a vista, inutile negarlo, ma rimane la volontà di non cedere.

La nostra situazione e le nostre condizioni cambiano. Solo poche settimane fa, le sale a New York e Los Angeles non erano nemmeno aperte. Ora all'improssivo lo sono, aspettiamo di vedere come il potenziale pubblico reagirà a queste riaperture. Rimarremo flessibili. Decideremo probabilmente all'ultimo minuto il modo di portare questi film sul mercato, vale per Black Widow come per ogni altro titolo.[...]

Amiamo l'uscita cinematografica. Crediamo sia importante per i nostri marchi. Allo stesso tempo, non pensiamo sia l'unico modo di gestire le cose. Vedremo cosa accadrà nei prossimi due mesi. [...] È davvero dura prevedere quale sarà il comportamento delle persone nel prossimo mese, a mano a mano che si torna alla normalità. Osserveremo con attenzione e decideremo quando sarà il momento.