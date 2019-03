Black Widow, Florence Pugh è l'antagonista di Scarlett Johansson

Black Widow con Scarlett Johansson ha trovato il suo antagonista, anzi la sua antagonista: sarà infatti interpretata da Florence Pugh, resa celebre dalla serie The Little Drummer Girl e tra poco nell'horror Midsommar e nella commedia Una famiglia al tappeto (ma è stata anche nell'horror Malevolent). Pare che i Marvel Studios fossero indecisi tra lei e Emma Watson, ma è sempre possibile che la buona Hermione sia ancora prevista in un altro ruolo.

Florence Pugh interpreterà una spia "allo stesso livello" di Natasha Romanoff, ma dovrebbe rappresentarne una versione ancora più spregiudicata e meno affidabile, dando così spazio a una versione magari più ingenua e positiva del personaggio di Scarlett. Black Widow, diretto dalla regista australiana Cate Shortland, dovrebbe peraltro essere un prequel delle vicende narrate nei vari Iron Man 2 e Avengers, seguendo Natasha nella sua formazione presso il KGB.

Le riprese inizieranno in estate, probabilmente a partire da giugno. Rivedremo tra poco Natasha in Avengers: Endgame.



Avengers: Endgame: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano - HD