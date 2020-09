Black Widow e West Side Story di Spielberg altri dolorosi rinvii al 2021

News Cinema

La pandemia ancora implacabile negli USA provoca ancora rinvii delle uscite in sala, questa volta tocca al nuovo cinecomic della Marvel, Black Widow, ultima apparizione nel personaggio di Scarlett Johansson e al remake di West Side Story targato Steven Spielberg.

La situazione della pandemia negli Stati Uniti, la terra dei grandi studi hollywoodiani, è sempre molto complessa, mentre molti cinema del paese sono ancora chiusi, al contrario dell’Europa. Motivo per il quale la Disney ha deciso un altro rinvio di un suo film, Black Widow, cinecomic della Marvel che segnerà l’ultima apparizione di Scarlett Johansson nei panni della vedova nera. Il film si inserisce dal punto di vista temporale fra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Come ricorderete, il personaggio moriva durante Avengers: Endgame, sacrificandosi per sconfiggere Thanos.

Black Widow è diretto da Cate Shortland e scritto da Eric Pearson, nel cast schiera anche Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz, oltre alla Johansson. Previsto in sala dal 6 novembre, il film uscirà invece l’anno prossimo, il 7 maggio 2021. Altri film minori della Marvel hanno subito sorte simile, come The Eternals di Chloé Zhao, previsto ora per il 5 novembre 2021 e non più il 12 febbraio 2021, e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, che sarà in sala il 9 luglio 2021, non più il 7 maggio.

La Disney tiene un piede per le feste di fine anno con Death on the Nile, previsto per il 18 dicembre e non più il 23 ottobre. Per ora tace invece sulla sorte di Soul della Pixar, che aprirà il prossimo 15 ottobre il Festa di Roma dopo una prima mondiale al London Film Festival. Per ora rimane prevista una (improbabile) uscita il 20 novembre, sempre che non si scelga di proporlo direttamente sulla piattaforma streaming Disney Plus.

Un anno quasi esatto, invece, lo slittamento per il remake West Side Story di Steven Spielberg, previsto ora per il 10 dicembre 2021.