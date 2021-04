Black Widow: dalla Marvel arriva un nuovo trailer italiano del film con Scarlett Johansson

News Cinema

Black Widow uscirà il 9 luglio, al cinema e su Disney+. La Marvel ha diffuso un nuovo trailer del cinecomic con Scarlett Johansson.

La sorpresa nell'uovo di Pasqua è il nuovo trailer di Black Widow.

Avevamo pubblicato un articolo con quello che era definito il final trailer del film precisamente il 9 marzo 2020. È trascorso un anno, abbiamo vissuto (e ancora stiamo vivendo) in una dimensione parallela e il film prequel con il personaggio di Scarlett Johansson non siamo ancora riusciti a vederlo.

Dopo ripetuti rinvii dell'uscita, siamo arrivati a quella che è la data definitiva: Black Widow uscirà al cinema e su Disney+ nello stesso giorno, il 9 luglio 2021 (con l'Accesso Vip pari a 21,99€ per la visione sul servizio streaming).

Essendo rimasti sullo scaffale tutto questo tempo, i materiali promozionali avevano bisogno di una spolverata e la Marvel ha pensato di riprendere in mano le immagini del film per creare qualcosa di fresco e farci tornare l'appetito (non che fosse svanito nel frattempo). Nel cast del film diretto da Cate Shortland ci sono anche Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz.

Qui sotto il nuovo trailer di Black Widow.