Black Widow, ci saranno altri prequel nel Marvel Cinematic Universe? Kevin Feige ci sta pensando

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, ha presentato l'imminente Black Widow con Scarlett Johansson e ha fatto una considerazione che non mancherà di incuriosire i fan della Casa delle Idee.

Black Widow sarà nelle sale italiane dal 7 luglio, arrivando poi anche su Disney+ in Accesso VIP due giorni dopo: sappiamo ormai che il film narra i primi passi di Natasha Romanoff, alias Scarlett Johansson, come Vedova Nera, portandoci a conoscere la sua formazione e le persone che hanno significato tanto per lei in quel periodo. Ci saranno però altri film o altre serie dedicate a un approfondimento di personaggi che già conosciamo e che non hanno mai visto un "assolo" cinematografico? Secondo Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, è assolutamente una possibilità. Ecco le sue parole precise, pronunciate in una conferenza stampa per promuovere il film.

Certamente questo film e questa storia sono un caso particolare per Natasha. Ma l'idea di esplorare il passato, il presente e il futuro del Marvel Cinematic Universe è sicuramente possibile, per tutti i nostri personaggi. Questa storia con questo particolare cast è molto personale, molto legata a Natasha.

