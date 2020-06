Black Water: Abyss, in trappola coi coccodrilli nel trailer del thriller australiano

News Cinema

Nell'atmosfera claustrofobica di una grotta sommersa si svolge la trama di Black Water: Abyss, un "creature feature" di cui vi mostriamo il trailer.

Un altro trailer fresco di giornata è quello di Black Water: Abyss, il thriller australiano che uscirà on demand il 7 agosto in America e di cui non conosciamo ancora le sorti italiane (il film è distribuito da Adler Entertainment).

Scritto da John Ridley e Sarah Smith e diretto da Andrew Traucki, segue un gruppo di amici che si avventura in un intricato sistema di caverne sotterranee nell'Australia del Nord. Quando arriva una tempesta tropicale, i giovani speleologhi si trovano bloccati all'interno di una grotta ma purtroppo non sa soli. Nelle acque si aggirano in cerca di preda dei feroci coccodrilli.

Un po' un The Descent con i rettili, Black Water: Abyss è interpretato da Jessica McNamee, Luke Mitchell, Amali Golden, Benjamin Hoetjes e Anthony J. Sharpe.