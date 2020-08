Black Snake Moan: il film da vedere e commentare insieme domenica 30 agosto con SimulWatch

News Cinema

Non solo Marvel e Tarantino caratterizzano la filmografia di Samuel L. Jackson. È il caso di Black Snake Moan, un titolo drammatico del 2006 che pochi conoscono. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 30 agosto alle 22:30.

La visione condivisa di domenica 30 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un dramma musicale poco conosciuto del 2006 che vale la pena riscoprire. Black Snake Moan è un film diretto da Craig Brewer che ribadisce quanto Samuel L. Jackson non abbia bisogno dei film Marvel o di Quentin Tarantino per mostrare il suo talento. Per questo ruolo ha imparato a suonare la chitarra per un anno e mezzo, eseguendo lui stesso alcuni pezzi blues del film. Nel cast ritroviamo la brava Christina Ricci, dimagrita appositamente per il suo personaggio, e nientemeno che Justin Timberlake. Il film ha avuto la sfortuna di uscire lo stesso anno di Snakes on a Plane, un action surreale in cui Jackson lottava contro serpenti a bordo di un aereo in volo, e il fatto che ci fosse anche la parola Snake in questo titolo può aver indotto il pubblico a giudicare superficialmente il film che è in realtà tutt'altro.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Black Snake Moan e commentarlo con gli amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 30 agosto alle 22:30.

In Black Snake Moan, Samuel L. Jackson interpreta Lazarus, un contadino solitario di un piccolo sobborgo agrario di Memphis, Tennessee. Un giorno Laz trova riversa sul suo vialetto un giovane ragazza (Christina Ricci), priva di sensi, mezza nuda e col viso tumefatto, che decide di portare in casa per prestarle soccorso. In attesa che la donna si riprenda, Laz inizia ad indagare sul suo conto, scoprendo che la ragazza, di nome Rae, soffre di un particolare disturbo del comportamento sessuale, che la rende da sempre un facile bersaglio per ogni uomo che incontra. Deciso ad aiutarla a curarsi sia nel corpo che nell'anima, Lazarus segrega Rae in casa sua legandola a un catenaccio e iniziando con lei un processo di riabilitazione attraverso l’unica medicina che conosce: il blues.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

