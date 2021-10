Black Phone: il trailer italiano ufficiale del nuovo horror di Scott Derrickson

News Cinema

Il regista di Doctor Strange e Sinister torna a lavorare con Ethan Hawke per un nuovo terrificante horror, Black Phone. Ecco il trailer ufficiale italiano.

Uscirà al cinema il 3 marzo 2022 Black Phone, di cui siamo già in grado di mostrarvi il primo trailer italiano. Si tratta del ritorno di Scott Derrickson, regista di Doctor Strange, all'horror e non è un caso se ha voluto di nuovo come protagonista Ethan Hawke, già interprete del suo apprezzato Sinister nel 2012. Di questa sua nuova incursione nel genere si parla già benissimo e in effetti le prime immagini lasciano ben sperare.



Black Phone: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Black Phone è tratto da un racconto del 2004 scritto da Joe Hill, il figlio di Stephen King. Nella storia Hawke (lo si sa da subito quindi non è spoiler) è un serial killer di ragazzini nelle periferie del Colorado. L'ultima vittima prevista, da lui rapita, riceve però un inatteso aiuto da chi l'ha preceduto attraverso una serie di telefonate da un telefono disconnesso e da una sua amica che ha dei sogni molto vividi su quello che gli accade.

Con Hawke ci sono Mason Thames, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw, Brady Hepner, Jacob Moran e Jordan Isaiah White. Produzione Blumhouse e distribuzione Universal.