Black Panther Wakanda Forever: la scena post credit annuncia il terzo film su Black Panther?

Dopo i titoli di coda c'è una scena che potrebbe anticipare un possibile terzo film sui personaggi di Wakanda Forever

In un film Marvel è tradizione che ci sia una scena dopo i titoli di coda. E non poteva mancare in Wakanda Forever, nelle sale dal 9 novembre. Di solito, la scena viene concepita per dare uno sguardo al futuro del franchise Marvel o per stuzzicare l’attenzione del pubblico sui prossimi film. Per quanto riguarda Wakanda Forever succede l’esatto opposto. Nel senso, la scena in sé è risolutiva come se fosse una sorta di finale allungato e spiegato ma, al tempo stesso, fa ipotizzare che ci potrebbe essere un terzo film sulle avventure ambientate nel regno di Wakanda. Si tratta solo di supposizioni, questo è pur vero, ma ciò che succede dopo i titoli di coda è inequivocabile.



Wakanda Forever sulle note di Rihanna

Non è propriamente una scena post credit. Sarebbe più consona chiamarla mid-credit scene dato che è situata a metà dei titoli di coda e subito dopo Lift me up, la canzone di Rihanna utilizzata come colonna sonora del film. La scena è ambientata a Haiti. Shuri si reca a casa di Nakia. Le due donne si salutano e poi si recano in spiaggia. Qui, in una cerimonia toccante e melanconica, vengono bruciati i vestiti di T’Challa che sono stati utilizzati durante i funerali nel regno di Wakanda. Ma Nakia non è sola. Insieme a lei c’è un bambino di circa cinque anni. È il figlio che la donna ha avuto con T’Challa ma, per volere del re, è cresciuto lontano dal regno e dal peso del trono. Una volta che Shuri ha scoperto la sua identità scoppia a piangere. Riprendono i titoli codi e, alla fine, compare una scritta sullo schermo: “Black Panther ritornerà”. E così, senza mezzi termini, si intuisce che presto o tardi ci sarà un terzo capitolo su Wakanda e i suoi personaggi.

Non era prevista nessuna scena dopo i titoli di coda ma...

Come riportano alcune indiscrezioni – mai del tutto confermate – si era ipotizzato che non ci sarebbe stata nessuna scena dopo i titoli di cosa. Questo perché tutto il film è nato come un omaggio a T’Challa e all’attore che lo ha interpretato. Alla fine, però, si è deciso di seguire la tradizione della Marvel. È stato Nate Moore, il produttore del film, che ha spinto per un finale risolutivo, celebrativo e commemorativo, proprio perché non si sentiva il bisogno di stuzzicare i fan con spoilier e speculazioni sulla Fase 5. Prima che Wakanda Forever arrivasse nelle sale si era ipotizzato che la scena post credit avrebbe presentato il dottor Destino come legame ai Fantastici 4 (tutt’ora in fase di realizzazione).