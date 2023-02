Black Panther Wakanda Forever in streaming su Disney+ in formato IMAX

News Cinema

Arriva in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati Black Panther: Wakanda Forever, presentato com'è ormai frequente in formato IMAX, per dare più spazio all'immagine sui televisori in 16:9.

Potrebbe anche essere stato oscurato dal successo di Avatar: La via dell'acqua, però Black Panther: Wakanda Forever ha registrato ottimi incassi ed è riuscito a giustificarsi narrativamente senza la presenza del compianto Chadwick Boseman. Il film arriva ora in streaming su Disney+, per tutti gli abbonati, presentato in formato IMAX, per venire incontro alle differenti proporzioni dei televisori medi 16:9 che abbiamo in casa. Il lungometraggio ha ottenuto cinque nomination all'Oscar 2023 (miglior attrice non protagonista ad Angela Bassett, costumi, trucco & acconciature, canzone originale di Rihanna, effetti visivi). Guarda Black Panther Wakanda Forever su Disney+

Black Panther: Wakanda Forever, dalla sala a Disney+ passando per l'IMAX