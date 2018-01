Black Panther, la colonna sonora è di Kendrick Lamar

E' il rapper e compositore Kendrick Lamar a curare la soundtrack del cinecomic Marvel Black Panther, in uscita il 14 febbraio. L'annuncio ufficiale è coinciso con la pubblicazione online del singolo che sarà alla testa dei brani tratti e ispirati dal film di Ryan Coogler interpretato da Chadwick Boseman. Il brano, cantato dallo stesso Lamar con SZA, s'intitola "All The Stars" Sottolineiamo che Lamar funge da music producer per il lungometraggio, le cui musiche orchestrali sono invece composte da Ludwig Göransson.

Con il coinvolgimento di Lamar si completa il sapore afroamericano che la Marvel ha voluto dare al progetto (che comprende nel cast anche il Michael B. Jordan di Creed), ma soprattutto si mira a creare il primo cinecomic della casa che integri più brani originali nella OST. Lamar, che ultimamente ha pubblicato l'album DAMN (con partecipazioni di Rihanna e degli U2), ha commentato così il suo coinvolgimento in Black Panther:





"Black Panther dei Marvel Studios è fantastico, dal suo cast al suo regista. La grandezza di questo film esibisce un grande matrimonio di arte e cultura. Sono sinceramente onorato di contribuire con le mie competenze alla creazione delle musiche, seguendo la visione di Ryan e della Marvel."