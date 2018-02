Black Panther e sua sorella Shuri nella prima scatenata clip italiana del film: Energia cinetica

Black Panther è il nuovo film Mavel dedicato all'omonimo supereroe apparso per la prima volta sul grande schermo nel 2016 in Captain America: Civil War. Diretto da Ryan Coogler e interpretato da Chadwick Boseman, Black Panther arriverà nei cinema italiani il 14 febbraio.



Nel film T'Challa/Black Panther può contare sull'aiuto di sua sorella minore Shuri, interpretata dall'attrice inglese Letitia Wright, irriverente principessa e maga della tecnologia. È la seconda in linea di successione per il trono dopo suo fratello ed è anche la persona più intelligente del Wakanda: è la più grande scienziata del Paese ed è dotata di grande abilità nel dare vita alle innovazioni tecnologiche a base di vibranio che alimentano il Wakanda e potenziano l'arsenale di Black Panther.



Black Panther e sua sorella Shuri sono protagonisti questa prima clip in italiano del film:



Black Panther: Clip italiana del film: Energia Cinetica - HD

La trama ufficiale di Black Panther:

Il film Marvel Black Panther vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana Wakanda dopo la morte di suo padre, il re del Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino del Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare tradimenti e pericoli, il giovane re dovrà radunare i suoi alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i suoi nemici, mantenere il Wakanda al sicuro e preservare lo stile di vita del suo popolo.