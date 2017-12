Black Panther, è arrivato un nuovo trailer internazionale con scene inedite

Black Panther, assolo di T'Challa alias Chadwick Boseman, colpirà tutti gli appassionati italiani del Marvel Cinematic Universe il 14 febbraio 2018. Nel mentre, il mercato nipponico è stato il primo ad assistere al nuovo trailer internazionale, che vi riproponiamo qui in basso (voce narrante e sottotitoli sono in giapponese, il parlato è quello originale inglese). Il film di Ryan Coogler si mostra ancora con immagini inedite, che illustrano meglio la vicenda, dopo l'altro teaser di Black Panther che già ammirammo.

Diventato re dopo la morte del padre in Captain America: Civil War, T'Challa raccoglie anche l'eredità del padre e diventa Black Panther, in azione contro nemici che minacciano il suo stato, l'immaginario Wakanda. Affronterà le insidie in compagnia dell'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e delle Dora Miraje, che comprendono tra le loro file Nakia (Lupita Nyong'o), amore della sua vita.