Black Panther: confermati Serkis e Freeman e diffusa la sinossi ufficiale

Anche se è da vari mesi che si parla di Andy Serkis e Martin Freeman come parte integrante del cast di Black Panther, la conferma ufficiale della loro presenza nel cinecomic arriva solamente oggi. Come già annunciato, il primo andrà a interpretare il trafficante d'armi Ulysses Klaw, già apparso in Avengers: Age of Ultron. Il secondo sarà invece Everett Ross, uno degli agenti a capo del Joint Counter Terrorist Centre che ha la responsabilità di vigilare su Wakanda. Incontrato in Captain America: Civil War quest'ultimo è un alleato di T'Challa/Black Panther, mentre Klaw è uno dei suoi principali avversari.

Al di là di questa informazione, importante per gli appassionati, la notizia più importante riguardante il film in uscita il 16 febbraio del 2018 con protagonista Chadwick Boseman è che è stata diffusa una nuova sinossi. Eccola: "Black Panther racconta di T'Challa, che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War torna nel Wakanda, paese africano isolato e tecnologicamente avanzato, per prendere il suo posto come Re. Quando tuttavia riappare un vecchio nemico, il coraggio di T’Challa come Black Panther e come Re viene messo alla prova in un conflitto che mette in pericolo le sorti del Wakanda e del mondo intero".

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther ha fra i suoi attori anche Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Forest Whitaker, Florence Kasumba e Sterling K. Brown. Tornando a Serkis e Freeman, li ricordiamo insieme in una memorabile scena de Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato, dove facevano a gara di indovinelli e in cui il primo era sempre un villain (Gollum) mentre il secondo un personaggio positivo (Bilbo Baggins).