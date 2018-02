Black Panther: altro weekend stratosferico al boxoffice USA per il cinecomic Marvel con Chadwick Boseman

Con altri 108 milioni di dollari incassati in questo weekend negli Stati Uniti Black Panther ha già raggiunto la cifra stratosferica di 400 milioni totali, in soli dieci giorni di programmazione. Il nuovo cinecomic targato Marvel aveva già sfiorato il miglior risultato della major in apertura, rimanendo soltanto 5 milioni di dollari sotto ai 207 guadagnati nel 2012 da The Avengers. Al secondo tentativo però il film di Ryan Coogler ha superato quello diretto da Joss Whedon, che si erà "fermato" a 104 milioni. Il risultato ottenuto da Black Panther nella seconda settimana di programmazione è secondo soltanto a quello di Star Wars: Il risveglio della forza, che di milioni ne aveva presi 149 nel 2015.

Potrebbe dunque Black Panther diventare il più grosso incasso interno della Marvel o addirittura entrare nella Top 3 della storia del cinema americano? I numerì dicono che è decisamente possibile. Partiamo da quelli che avvalorano la prima ipotesi: nei primi dieci giorni di programmazione The Avengers, tutt'oggi il maggior incasso Marvel, incassò 373 milioni, dunque ben 23 in meno di Black Panther. Per superare il rivale interno quest'ultimo blockbuster deve dunque incassare "soltanto" altri 223 milioni di dollari, traguardo che non pare impossibile vista la tenuta del film.

Per scansare invece Titanic dal gradino più basso del podio nella classifica dei maggiori incassi di tutti i tempi Black Panther deve guadagnare più di 659 milioni, e anche questo è un obiettivo alla portata del film. Più difficile (ma non impossibile) invece sembra arrivare al risultato di Avatar, che ha totalizzato 760 milioni.

A livello internazionale Black Panther è già a quota 700, cifra senz'altro ammirevole ma lontana dagli incassi più importanti di altri blockbuster. Se infatti nel mercato interno il film che vede protagonisti Chadwick Boseman e Michael B. Jordan ha l'enorme sostegno della comunità afroamericana, a livello internazionale tale influenza ha un peso economico senza dubbio inferiore.