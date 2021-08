Black Panther 2: Wakanda Forever, le foto dal set mostrano Shuri e Okoye nei pressi del MIT

News Cinema

Si gira nel Massachussets Black Panther 2 e sono apparse su internet due foto delle protagoniste Danai Gurira e Letitia Wright vicine al MIT. E c'è un motivo.

Sono in corso di svolgimento nel Massachussets le riprese del sequel Black Panther: Wakanda Forever, purtroppo orfano del suo re, Chadwick Boseman, anche se Kevin Feige ha promesso che il film lo renderebbe orgoglioso. Come da tradizione per i cinecomic, sono affiorate le prime foto online. In quelle che vedete, scattate nei pressi della prestigiosa università MIT, ovvero il Massachussets Institute of Technology, vediamo Letitia Wright (Shuri) e Danai Gurira (Okoye), come appariranno nel film.

La location non è casuale, perché nel film apparirà Riri Williams, ovvero Ironheart, che nei fumetti studia ingegneria proprio al MIT. Il che dà un senso al viaggio di Shuri e Okoye fuori da Wakanda. Il personaggio apparirà anche nella prossima serie Disney + a lei dedicata e sarà interpretato da Dominque Thorne.