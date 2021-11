Black Panther 2: stop alle riprese per l'infortunio a Letitia Wright

News Cinema

Di fatto protagonista del sequel di Black Panther, Letitia Wright si è infortunata lo scorso agosto ma a quanto pare in modo più serio di quanto si pensava, tanto che le riprese sono state sospese.

C'è uno stop forzato nella lavorazione di Black Panther 2: Wakanda Forever, la cui uscita internazionale è già stata spostata recentemente all'11 novembre 2022. Il motivo è l'infortunio capitato lo scorso agosto alla protagonista Letitia Wright, che non è ancora in grado di riprendere il lavoro.

Cosa è successo a Letitia Wright sul set di Black Panther 2

Durante una scena acrobatica in cui era sospesa a dei cavi, lo scorso agosto a Boston, Letitia Wright si è infortunata. Non si conoscono di preciso le modalità dell'incidente e i danni riportati, ma sappiamo che sono stati piuttosto seri, tanto che l'attrice è ancora in fase di recupero e convalescenza. Ad agosto la Marvel aveva assicurato che l'infortunio non avrebbe avuto alcuna influenza sulla lavorazione, cosa che invece è accaduta.

Letitia Wright, l'attrice inglese che interpreta la sorella di T'Challa, Shuri, che ne raccoglie l'eredità nel sequel, è stata anche al centro di polemiche per le sue posizioni no vax. Un suo portavoce in merito all'infortunio che interrompe la lavorazione di Black Panther 2, facendone levitare i costi, ha dichiarato in merito alla situazione attuale:

"Letitia sta recuperando a Londra da settembre in seguito ai danni riportati sul set di Black Panther 2 e non vede l'ora di tornare al lavoro a inizio 2022. Letitia chiede per favore di ricordarla nelle vostre preghiere".

Il set a dire il vero non è ancora chiuso, ma tutti andranno a casa nella settimana di Thanksgiving, sperando di tornare al lavoro appunto all'inizio del 2022. Evidentemente Ryan Coogler ha girato tutte le scene che non comprendevano la presenza di Wright e non c'è altro che possa fare al momento.