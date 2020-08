Black Panther 2 senza Chadwick Boseman: l'opinione del regista

News Cinema

Black Panther 2 rimane nei piani dei Marvel Studios, ma dopo la morte di Chadwick Boseman sarà una sfida per il regista Ryan Coogler e per chiunque raccoglierà l'eredità dell'attore.

La morte di Chadwick Boseman, oltre ad averci colpito tutti, ha scosso i piani dei Marvel Studios per il suo Marvel Cinematic Universe, privando il futuro Black Panther 2, previsto per il maggio 2022, del suo protagonista T'Challa. E' ancora presto per parlare dell'inevitabile sostituzione, però è toccante realizzare dalle parole del regista della saga, Ryan Coogler, il livello di privacy in cui Boseman era riuscito ad avvolgersi. Nel triste comunicato emesso da Coogler una volta saputa la notizia, a proposito del sequel, si legge infatti:

Non ero a conoscenza dei dettagli della sua malattia. Dopo che la sua famiglia ha dato la notizia, mi sono reso conto che ha convissuto con la sua malattia per tutto il tempo che l'ho conosciuto. [...] Ho trascorso l'ultimo anno a preparare, immaginare e scrivere parole perché lui le pronunciasse, senza sapere che non ci sarebbe stato dato di rivederlo. Mi sento a pezzi al pensiero che non potrò guardare sul monitor un altro suo primo piano, per poi andare da lui e chiedergli: "Ne facciamo un'altra?"