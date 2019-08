Black Panther 2: Martin Freeman sarà di nuovo Everett Ross

News Cinema

La notizia arriva dallo stesso attore, che ha interpretato per la prima volta il ruolo dell'agente della CIA in Captain America: Civil War.

Con un incasso globale pari a 1.347.000.000 dollari, di cui 700 milioni nei soli Stati Uniti, era chiaro che Black Panther avrebbe avuto il suo sequel, ma questo lo sapevamo già, così come eravamo a conoscenza del fatto che dietro alla macchina da presa ci sarebbe stato nuovamente Ryan Coogler e che per l'uscita nelle sale cinematografiche dovremo con buona probabilità attendere il 2022, visto che il cinecomic non è parte della Fase 4 dell'MCU ma della fase 5. Ciò di cui invece siamo appena venuti a conoscenza è che il cast "ospiterà" ancora Martin Freeman, che tornerà a interpretare l'agente della CIA Everett K. Ross. Lo ha rivelato lui stesso a Collider mentre parlava della commedia romantica Ode to Joy, di cui è protagonista insieme a Morena Baccarin, leader dei nuovi Visitors.

A una domanda su un ipotetico ritorno in un film dell'MCU, Freeman avrebbe risposto: "Per quello che so, sì. Sarò in un altro film di Black Panther, almeno così ho capito. Quando succederà lo ignoro". Agente di collegamento fra il governo statunitense e il regno di Wakanda, Everett Ross è stato creato da Christopher Priest e Kenny Martinez ed è apparso per la prima volta nel 1999. Il suo primo cinecomic è stato Captain America: Civil War, dove aveva già il volto di Martin Freeman.

Lanciato da The Office e diventato una star del piccolo schermo grazie al ruolo di John Watson in Sherlock, Martin Freeman ha conosciuto il successo sul grande schermo interpretando Bilbo Baggings nella trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson. Il suo film più recente è il thriller di spionaggio The Operative, presentato all'ultimo Festival di Berlino.