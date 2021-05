Black Panther 2, Lupita Nyong’o: mostrerà rispetto per Chadwick Boseman

News Cinema

Girare Black Panther 2 senza Chadwick Boseman? Lupita Nyong’o alias Nakia si sente tranquilla e spiega il perché, pur ribadendo lo shock subito da tutti per la scomparsa prematura dell'attore.

The show must go on: Lupita Nyong’o, la Nakia di Black Panther, è pronta come i suoi colleghi ad affrontare la delicata sfida di un Black Panther 2 senza Chadwick Boseman, scomparso prematuramente l'anno scorso. L'attrice è stata intervistata da Yahoo e ha cercato di approfondire la questione nei limiti di segretezza imposti da Marvel Studios e Disney. C'è comunque fiducia nel progetto, che è diventato acrobatico ma è accolto come una sfida, piena di rispetto. Ecco cosa ha raccontato Lupita.

Mi chiedono se sia entusiasta all'idea di tornare sul set. "Entusiasmo" non è la parola giusta. Mi sento pensierosa e meditativa quando parliamo di Black Panther 2. Quella morte rimane molto difficile da accettare per me. E non voglio nemmeno immaginare come sarà entrare nel set e non vederlo lì. [...] Ma allo stesso tempo abbiamo un leader in Ryan [Coogler, il regista e sceneggiatore, ndr], che si sente come noi e prova lo stesso dolore. La sua idea, il modo in cui ha rimodellato il secondo film è molto rispettosa della perdita che abbiamo subito. [...] Quindi ci sembra spiritualmente ed emotivamente corretto farlo. Guardo al momento in cui torneremo insieme per onorare quello che ha cominciato lui e mantenere accesa la sua luce, perché ci ha lasciato un sacco di luce e continueremo a muoverci baciati da quella. Lo so di per certo.