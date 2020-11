Black Panther 2 inizia le riprese a luglio senza T'Challa: lo stato dei progetti Marvel

News Cinema

Sembra che la Marvel, che non replicherà digitalmente Chadwick Boseman, abbia trovato il modo di rendergli omaggio in sua assenza con Black Panther 2, le cui riprese inizieranno a luglio. Un aggiornamento sui film e sulle serie tv Marvel.

Il 28 agosto di quest'anno tutto da dimenticare, ci lasciava il talentuoso attore Chadwick Boseman, interprete dell'iconico ruolo di Black Panther. La commozione e lo shock di questa prematura scomparsa non si sono ancora spenti nel mondo, tanto più che solo i familiari e pochissimi intimi erano al corrente del fatto che l'attore combattesse da quattro anni con un cancro al colon, convinto di poterlo battere. Purtroppo così non è stato e la sua apparizione come T'Challa nel cinecomic Marvel è stata unica. Adesso lo Studio - a quanto scrive Hollywood Reporter - ha scelto la data di inizio riprese di Black Panther 2, senza il suo protagonista. Inizialmente prevista per il marzo 2021, la lavorazione del film diretto da Ryan Coogler slitta di soli 4 mesi, e inizierà ad Atlanta (dove al momento si sta girando Spider-Man 3) nel luglio 2021 e si prevede si svolgerà nell'arco di sei mesi.

Nel cast è entrato l'attore messicano Tenoch Huerta, uno dei protagonisti di Narcos: Mexico, per interpretare uno degli antagonisti. Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Angela Bassett torneranno nel sequel, con il personaggio di Letitia Wight, Shuri, in un ruolo più centrale. La Marvel non ha rivelato al momento come Black Panther 2 farà a meno di T'Challa, visto che aveva già annunciato di non avere intenzione di replicare digitalmente Chadwick Boseman.

Lo stato dei progetti Marvel in tv e al cinema

In questo momento in cui i cinema sono chiusi e la Marvel, per il primo anno dal 2009, non ha visto l'uscita di un suo film, l'attenzione dello Studio è principalmente concentrata sulle serie tv. A marzo inizierà la produzione di She-Hulk con Tatiana Maslany e di Moon Knight con Oscar Isaac, che debutteranno su Disney+. WandaVision, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, arriverà sul canale streaming dello Studio il 15 gennaio, e si lavora per completare la prima stagione di Loki e di Falcon and the Winter Soldier, la cui lavorazione era iniziata prima dell'esplosione della pandemia. Ad Atlanta sono in corso anche le riprese di Ms. Marvel, con Iman Vellani.

Per quanto riguarda i film, sono in corso le riprese di Spider-Man 3 e Doctor Strange nel multiverso della pazzia, diretti rispettivamente da Jon Watts e dal redivivo Sam Raimi. A gennaio inizieranno le riprese di Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, nel 2021 ci sarà un nuovo film di Ant-Man e a fine anno Guardiani della Galassia 3, di nuovo diretto da James Gunn. Per quel che riguarda i film basati su personaggi Marvel, c'è in programma un reboot di Blade (con Mahershala Ali) e sono state scritturate Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin per la sceneggiatura di Deadpool 3. Se arriverà il vaccino e la pandemia potrà essere sconfitta, nel 2021 dovrebbero uscire al cinema 3 film Marvel: Black Widow (7 maggio), Shang-Chi (9 luglio) e Gli Eterni (11 novembre), mentre altri quattro film usciranno nel 2022.

Staremo a vedere e intanto incrociamo le dita, per il cinema e per la salute pubblica.