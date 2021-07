Black Panther 2, confermato il ritorno di Winston Duke alias M'Baku

News Cinema

Winston Duke ha raccontato le sue sensazioni nel tornare sul set per Black Panther 2, dopo la morte di Chadwick Boseman. Anche M'Baku sarà della partita, com'era prevedibile.

C'è una comprensibile e commossa curiosità nel capire come sarà impostato Black Panther 2, in arrivo nel luglio 2022 e attualmente già in corso di riprese per la regia ancora di Ryan Coogler. Ora veniamo a sapere in via ufficiale che nella storia tornerà il personaggio di M'Baku interpretato da Winston Duke, il leader dei Jabari che nel corso del primo film si riavvicinava al regno di T'Challa e finiva per aiutarlo. A dare la conferma è stato proprio Duke, promuovendo il dramma indipendente Nine Days. Ecco come Winston si è riferito al progetto di questo sequel, piuttosto impegnativo da un punto di vista emotivo...

È stato commovente leggere il copione. Fare i bagagli per tornare sul set ti commuove. Ma ormai siamo tutti un po' una famiglia ed elaboriamo il lutto insieme, stiamo facendo qualcosa di molto speciale.

Al momento nessuno sa di preciso come sarà gestita l'assenza di T'Challa alias il compianto Chadwick Boseman nella storia: di certo si sa che Boseman non sarà "riportato in vita" con l'aiuto della CGI, perché è stato esplicitamente escluso dal producer del film, né qualcuno ha avuto l'ardire di proporre un recasting. Dalle dichiarazioni recenti di altri membri del cast è sembrato di capire che l'assenza del personaggio in Black Panther: Wakanda Forever sarà presa di petto e non ignorata o nascosta con effetti visivi: anzi, dovrebbe essere un'occasione per rendere la narrazione più corale... Leggi anche Black Panther 2, Martin Freeman è rimasto a bocca aperta davanti al copione